Le sirene di allarme antiaereo suono suonate ad Amman, in Giordania, durante l’attacco con droni iraniani contro Israele in risposta all’azione militare israeliana contro i siti nucleari in Iran. Lo riferiscono i media di Amman spiegando che sono stati intercettati diversi droni iraniani entrati nello spazio aereo della Giordania. Le autorità hanno quindi chiesto ai residenti di restare in casa in via precauzionale.