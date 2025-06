Trump fischiato al Kennedy Center. Il presidente degli Stati Uniti si è presentato insieme alla moglie Melania al centro di arti e dello spettacolo per la prima volta, dopo l’elezione, ed è stato accolto a teatro da un misto di fischi e applausi. Prima del suo arrivo, un gruppo di drag queen ha fatto irruzione in sala in segno di protesta nei confronti del tycoon. Donald Trump ha sostituito il presidente e il consiglio di amministrazione del Kennedy Center con alcuni fedelissimi, si è fatto nominare presidente e si è impegnato a rivedere la programmazione che definisce “woke” e troppo incentrata sull’ideologia di sinistra.

Video X/Brian Krassenstein/Harry Sisson