La sua posizione sui vaccini è sempre stata al centro del dibattito: notoriamente contrario ai sieri, a fronte dell’epidemia di morbillo che ha colpito gli Stati Uniti ha parzialmente rettificato dichiarando che, da genitore, probabilmente vaccinerebbe i figli, ma allo stesso tempo, nel corso di un’audizione alla Camera, ha dichiarato che gli americani non dovrebbero seguire i suoi consigli medici. E ora il ministro della Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., prende un’altra decisione volta a smantellare decenni di standard normativi per le vaccinazioni. Ha infatti ritirato tutti i 17 membri di un comitato consultivo sulle vaccinazioni dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), sostenendo che l’organismo “è stato afflitto da persistenti conflitti di interesse” e che tale decisione ripristinerà la fiducia del pubblico nei vaccini. L’annuncio è stato fatto in un editoriale per il Wall Street Journal.

I consulenti sui vaccini dei Cdc esercitano un’enorme influenza. Esaminano attentamente i dati sui vaccini, discutono le prove e votano per decidere chi dovrebbe vaccinarsi e quando. Le compagnie assicurative sono tenute a coprire i vaccini raccomandati dal comitato. Questa è l’ultima di una serie di iniziative intraprese da Kennedy per rimodellare drasticamente la politica sulle vaccinazioni, su cui nutre scetticismo. Due terzi del panel erano stati nominati da Biden: un comitato sui vaccini più allineato alle opinioni di Rfk potrebbe modificare significativamente le vaccinazioni raccomandate agli americani, comprese quelle infantili.