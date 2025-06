Dallo US Open 2022 al Roland Garros 2025. Ancora una volta con match point a favore. Questa volta tre consecutivi. Questa volta dopo essere stato anche avanti due set a zero. Vince ancora Carlos Alcaraz e questa volta fa davvero molto male. Jannik Sinner si arrende al grande rivale spagnolo nella finale del Roland Garros con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 al termine di una partita incredibile, indimenticabile, andata ben oltre le aspettative. Una finale che rimarrà negli annali del tennis. La più lunga finale nella storia dello Slam parigino: cinque ore e mezzo. Sfuma per il numero 1 del mondo il primo successo a Parigi, mentre per lo spagnolo si tratta della seconda Coppa dei Moschettieri dopo quella di un anno fa, del titolo numero 20 e soprattutto del quinto Slam in carriera. Sinner è ricacciato a -2 nella speciale classifica a confronto. Alcaraz che si conferma dominatore della terra rossa, concludendo questa stagione con due Masters 1000 (Montecarlo e Internazionali d’Italia) e un Major. Nel ranking mondiale Sinner mantiene comunque duemila punti di vantaggio sul rivale: 10.880 contro 8.850.

Inutile girarci attorno. È una mazzata, inserita all’interno di un match commovente, epico, con un Sinner incredibile, resiliente, che ha provato anche a ribaltare un esito che a un certo punto (nel quinto set) sembra non essere più in discussione. L’azzurro si è spinto al massimo, ha messo tutto sé stesso, ma senza riuscire ad alzare le braccia al cielo. Quella del Philippe Chatrier è stata una vera guerra di nervi, di colpo di scena a ripetizione, di grandissimi scambi, in cui nessuno dei due voleva mollare. Una finale che rinnova una promessa a tutto il mondo del tennis: Sinner e Alcaraz daranno spettacolo per anni.

È stata anche una partita che segna l’inizio definitivo di qualcosa di nuovo. Sinner e Alcaraz. Alcaraz e Sinner. Non che il dualismo non fosse già cominciato, anzi, ma le grandi rivalità, quelle che segnano un’epoca, sono figlie degli incroci negli Slam. O per meglio dire, nelle finali Slam. Perché un conto è giocarsi un 500 a Pechino o anche (con tutto il rispetto) gli Internazionali d’Italia. Un altro è affrontarsi per il Roland Garros o Wimbledon. È stato così per Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Parigi rappresenta la prima pietra miliare di una collezione che promette di essere lunga e spettacolare. Da riproporre magari già tra un mese ai Championships, dove Alcaraz si presenta da bi-campione in carica e dove Sinner intende riscattare l’edizione del 2024, caratterizzato dal malessere che l’ha eliminato nei quarti contro Daniil Medvedev.

Primo set – È subito battaglia. Primo game, servizio Sinner, dodici minuti e tre palle break annullate dall’azzurro prima di salvarsi. I due non si risparmiano fin dai primi scambi, con accelerazioni, recuperi, vincenti e anche qualche errore dettato dall’aggressività. La risposta del numero 1 del mondo non si fa attendere. E anche lo spagnolo si salva con una gran prima esterna. L’alternanza prosegue e così ecco altre due occasioni per lo spagnolo, 15-40. Sinner annulla ancora stringendo i denti. Il livello si mantiene altissimo, Alcaraz mette tanta pressione in risposta. L’azzurro è costretto a fronteggiare altre due chance. La prima non va, la seconda sì. Alcaraz rompe l’equilibrio: 3-2. Il vantaggio però non dura, perché l’azzurro alza il livello e ottiene subito il controbreak del 3-3. Risposta aggressiva e rovescio in rete di Alcaraz. Sinner prova a prendere in mano l’inerzia, sul 4-3 c’è una chance per allungare, ma il numero due non ci sta e trova la prima vincente e poi il 4-4. L’altoatesino cresce al servizio, mentre Alcaraz continua a faticare. Così ecco che arriva un set point per l’azzurro. Concentrato, chirurgico, Sinner non si lascia scappare l’occasione. Il nastro accompagna la palla dello spagnolo in corridoio e regala il primo parziale al numero 1 del mondo: 6-4.

Secondo set – L’esito del primo set lascia tracce su Alcaraz. Subito due palle break per Sinner, sempre più sciolto e deciso. Basta la prima. Il diritto tradisce lo spagnolo: 2-0. L’azzurro continua ad essere incisivo alla battuta, senza dare opportunità: 3-1, 4-1, 4-2, 5-2. Poi, all’improvviso, Alcaraz si scuote, recupera il break e alla fine riaggancia l’azzurro sul 5-5. Si arriva al tie-break. Anche qui l’equilibrio è totale, fino al 3-2, quando Sinner trova il lungolinea vincente. Minibreak. Alcaraz fa confusione, cerca una palla corta improbabile e regala un altro allungo all’azzurro: 5-2, e poi quattro set-point. Lo spagnolo non ci sta, ne annulla due ma sul terzo il numero uno si inventa un diritto in allungo pazzesco che Alcaraz non recupera: 7-6.

Terzo set – Per Alcaraz il secondo set perso è un colpo pesante. Tanto pesante che arriva subito il break di Sinner in apertura: 15-40, due palle break, diritto in corridoio dello spagnolo. È break. E qui lo spagnolo si scuote davvero. Prima recupera, e poi allunga approfitta anche di un calo fisico di Sinner: 3-1 per lo spagnolo. Anche in questo caso si torna sul 5-2 e assistiamo a un colpo di coda. Sinner recupera il break con un diritto e risale sul 5-4. Questa volta però non c’è l’aggancio, perché Alcaraz gioca perfettamente, si guadagna tre set point consecutivi e al primo trascina la partita al quarto: 6-4.

Quarto set – La battaglia sale di livello, così come la stanchezza. Il primo ad avere una chance è Sinner sul 1-1, ma Alcaraz annulla. L’andamento si mantiene on serve fino al 3-3. Qui lo spagnolo si ritrova 0-40 e Sinner passa subito. Errore di Alcaraz e 4-3. Alcaraz accusa il colpo, regala tre match point consecutivi sul 5-3, ma poi ha un sussulto e si salva. E da questo punto si arriva a due palle break per lo spagnolo, 15-40. Basta la prima: 5-5. Si va al tie-break. Il numero 1 va subito avanti di un minibreak ma poi subisce una nuova rimonta di Alcaraz, che spinge tutto al quinto set per 7 punti a 3: 7-6.

Quinto set – È una mazzata per l’altoatesino, che rende quasi atteso il break di Alcaraz a inizio quinto set. Sinner prova a rimanere agganciato allo spagnolo, a mettergli pressione, ma senza riuscire ad arrivare a palla break. La tensione aumenta sempre di più. E con questa arriva di nuovo l’imprevedibile. Questo riprende forma sul 5-4 per Alcaraz. Ci sono due palle break per Sinner. È la prima quella giusta. Risposta profonda, lo spagnolo non gestisce, il pubblico si alza in piedi: 5-5. Si va così al super tie-break e qui Alcaraz diventa ingiocabile. Un punto meravigliosa dietro l’altro, lo spagnolo sale 7-0. Poi Sinner rompe la serie e muove il proprio punteggio, ma ormai è troppo tardi. C’è troppo margine da recuperare. Alcaraz si guadagna sette match point consecutivi. Va bene il primo. Il passante di diritto è vincente: 7-6.