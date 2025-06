Droni, laser scanner, foto: sopralluogo di 7 ore nella villetta di Garlasco per una mappatura 3D e rivalutare la dinamica del delitto

Triangolazione: è la parola chiave della nuova ispezione della villetta dei Poggi a Garlasco, nella quale il 13 agosto 2007 fu uccisa la figlia Chiara, all’epoca 26enne. Al sopralluogo – che ha interessato sia gli ambienti interni che quelli esterni – hanno partecipato carabinieri del Ris di Cagliari specializzati nella mappatura 3D. La “triangolazione” è un metodo specifico previsto dalla Bpa, la Bloodstain Pattern Analysis, cioè l’analisi delle tracce di sangue. In questo caso si tratta delle tracce rinvenute e repertate nel 2007 all’epoca dell’omicidio. L’ispezione è durata diverse ore, più o meno dalle 9 alle 16. I carabinieri del Ris di Cagliari, che lavorano a stretto contatto con i colleghi del Nucleo investigativo di Milano, hanno chiesto alla procura di Pavia, che li ha incaricati, 60 giorni di tempo per poter fornire le risposte a vari quesiti. Il decreto di ispezione è firmato da Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia. L’incarico a questi carabinieri specializzati prevede, oltre alla mappatura tridimensionale, anche il riposizionamento delle foto dell’epoca e la rilettura della dinamica del delitto in base ai risultati ottenuti e alle nuove tecnologie.

‹ › 1 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto Angela Taccia Avvocato di Sempio Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 2 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto Davide Radaelli consulente famiglia Poggi Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 3 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto Davide Radaelli consulente famiglia Poggi Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 4 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto Angela Taccia Avvocato di Sempio Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 5 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Rilievi e ricostruzioni 3D nell’’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 6 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto l’uso del drone per fare le costruzioni 3D Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 7 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Nella foto il sindaco di Garlasco Simone Molinari Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 8 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Rilievi e ricostruzioni 3D nell’’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 9 / 12 Rilievi e ricostruzioni 3D nell’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Rilievi e ricostruzioni 3D nell’’abitazione della Famiglia Poggi Garlasco in via Pascoli Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 10 / 12 Carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni I carabinieri del Ris entrano nella villetta della famiglia Poggi di Garlasco, Pavia, 9 giugno 2025. ANSA / FABRIZIO CASSINELLI ‹ › 11 / 12 Rilievi nell’’abitazione di Garlasco di via Pascoli Rilievi nell’’abitazione di Garlasco di via Pascoli Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse) ‹ › 12 / 12 Rilievi nell’’abitazione di Garlasco di via Pascoli Rilievi nell’’abitazione di Garlasco di via Pascoli Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Giugno, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Surveys in the Garlasco residence on via Pascoli Milan - Italy - News Monday, 06 June, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse)

Per questa operazione i carabinieri hanno usato laser scanner, droni e rilievi fotografici. Dove si è concentrata la “triangolazione”? In particolare sulle tracce individuate all’epoca delle prime indagini sul delitto al piano terra dell’abitazione, che rappresentava sostanzialmente la scena del crimine: tra le altre aree, anche le scale che vanno verso la cantina, dove venne trovato in fondo il corpo di Chiara, e le relative pareti. E’ su una di queste, come noto, che è stata isolata una impronta di una mano che secondo i consulenti della Procura è di Andrea Sempio, unico indagato di questa inchiesta bis condotta a distanza di 18 anni dall’assassinio di Chiara Poggi. Va peraltro ricordato che per questo delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima.

Tutte le tracce, impronte comprese, all’epoca erano state analizzate, ma, da quanto si è saputo, non era stata effettuata la triangolazione, una tecnica che permette di ricostruire la dinamica dell’omicidio attraverso lo studio delle gocce di sangue e delle macchie che ne derivano. Il metodo della “triangolazione”, stando a quanto riferito, serve a delineare il “posizionamento” specifico delle tracce, ossia a misurare la distanza in centimetri tra una traccia e l’altra, per poi creare una mappa in 3D della scena del crimine. Durante il sopralluogo sono stati effettuati, di nuovo, anche rilievi fotografici.

Anche il criminologo Dario Redaelli, consulente tecnico della famiglia Poggi, al termine del sopralluogo nella villetta di Garlasco, ha sottolineato l’importanza della triangolazione delle tracce. “Bisogna creare una relazione tra ogni singola evidenza e un punto fisso nello spazio” perché questi rapporti e misure, messi tutti in 3D, “permetteranno di attualizzare la scena del crimine alla luce delle nuove tecnologie”.