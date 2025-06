In piazza per Gaza, c’è anche Bersani: “Finalmente. Qui nostro popolo, basta distinguo”. D’Alema: “Governo e Ue complici”

“Finalmente una manifestazione unitaria, è anche troppo tardi”. Al corteo unitario Pd-M5s-Avs per Gaza è l’ex segretario dem Pier Luigi Bersani ad avvertire i promotori dell’iniziativa: “Qui c’è il nostro popolo, il popolo del centrosinistra. E bisogna aver fiducia su questo popolo: ora basta distinguo, l’Italia ha bisogno di un’alternativa.Bisogna fare un progetto insieme, non è così difficile. Ma bisogna volerlo. E forse qui non ci siamo ancora”.

Parole condivise anche dall’ex premier Massimo D’Alema: “L’opposizione deve dare voce al sentimento della maggioranza degli italiani che capiscono bene dove sta la responsabilità principale di questa tragedia. E chiedono all’Italia di essere solidali con il popolo palestinese. Se si dà voce alla maggioranza del popolo, poi magari è più facile prendere la maggioranza anche alle elezioni”.

Non mancano gli attacchi al governo Meloni, accusato di complicità con i crimini portati avanti dall’esecutivo israeliano di Benjamin Netanyahu: “Meloni deve rompere gli accordi militari con Israele e riconoscere lo Stato di Palestina. E non votare contro ai minimi vagiti che sta dando l’Europa, come invece sta facendo. Ha una responsabilità enorme”, attacca Bersani. “Quello che colpisce è la mancanza di qualsiasi iniziativa europea e la sostanziale complicità. Come quella del governo italiano“, aggiunge D’Alema.