Tutto come previsto: Marc Marquez vince la Sprint Race di Aragon davanti al fratello Alex. Il MotorLand di Alcaniz è affar loro, gli altri possono lottare giusto per il terzo gradino del podio. Ma ormai anche il Mondiale di MotoGp 2025 è mono-Marquez: primo e secondo in classifica, con Pecco Bagnaia terzo ma distantissimo. Anche moralmente: la sua Sprint è stata l’ennesimo incubo. Partito terzo, ha chiuso in 12esima posizione. La Ducati sorride comunque, conquistando tutto il podio: terzo un ottimo Fermin Aldeguer (Gresini), davanti a Franco Morbidelli (Team VR46). Considerando che Marquez domina con la sua stessa moto e che anche Fabio Di Giannantonio ha chiuso sesto, l’unico veramente in crisi è proprio Bagnaia.

La gara Sprint nelle posizioni di testa ha visto l’unico momento di sussulto in partenza: Marc Marquez si è ritrovato terzo e ci ha messo qualche giro per arrivare al fratello Alex e prendersi la vetta. Poi ha allungato con una facilità disarmante. Dietro Aldeguer ha finito in crescita, recuperando e superando Morbidelli. Bravissimi anche Pedro Acosta e Maverick Vinales, unici in grado con le Ktm di lottare contro lo strapotere Ducati. Ma il vero spettacolo lo ha regalato Marco Bezzecchi: partito 20esimo, ha chiuso ottavo. Ben 12 posizioni recuperate e un gran feeling con la Aprilia. Davvero un peccato per una qualifica disastrosa, che rischia di compromettere anche la gara di domenica. Partendo più avanti, Bezzecchi avrebbe lottato per il terzo gradino del podio. I primi due no, sono già assegnati.

Risultato Sprint Race Gp Aragon | L’ordine di arrivo

Marc Marquez – Ducati Lenovo Team Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech3 Marco Bezzecchi – Aprilia Racing Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing Raul Fernandez – Trackhouse Racing Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team Jack Miller – Prima Pramac Racing Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Miguel Oliveira – Prima Pramac Racing Johann Zarco – LCR Honda Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 Lorenzo Savadori – Aprilia Racing Somkiat Chantra – LCR Honda Augusto Fernandez – Prima Pramac Racing (ritirato) Joan Mir – Honda HRC Castrol (ritirato)

La nuova classifica della MotoGp 2025