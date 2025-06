Marc Marquez continua a dominare la MotoGp. E il weekend ad Aragon, più che una pista il suo giardino di casa, comincia nella maniera più scontata: il leader della classifica generale conquista la pole position del GP, ottavo appuntamento del Mondiale 2025. Non solo: Marquez realizza pure il nuovo record del tracciato MotorLand di Alcaniz, che già deteneva in prima persona. Per lo spagnolo della Ducati si tratta della 61esima pole position nella classe regina, la numero 99 in assoluto nel Motomondiale. I distacchi sono impressionanti: 260 millesimi sul fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), secondo davanti a un ottimo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46), che partirà in prima fila. Quarto Francesco Bagnaia, che paga 603 millesimi dal suo compagno di team. La Ducati piazza altre due moto in top ten, dove gli unici intrusi sono le Ktm di Pedro Acosta e Maverick Vinales e la Yamaha di Fabio Quartararo. Malissimo le Aprilia: nemmeno una moto ha superato il taglio della Q1. Ancora peggio Marco Bezzecchi: è caduto in curva 3 all’inizio delle qualifiche, partirà 20esimo.

La griglia di partenza del Gp di Aragon 2025