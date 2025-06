Corteo per Gaza, il vox tra i manifestanti: “Bisognava farlo prima, la società civile è più avanti della politica. Ora non si torni indietro”

“La manifestazione per Gaza di Pd, M5s e Avs? Bisognava farla prima, ma meglio tardi che mai. Ora si vada avanti uniti”. Dal corteo unitario delle forze progressiste per la Palestina, tra i manifestanti c’è chi da tempo avvertiva l’esigenza che la politica, soprattutto a sinistra, si mobilitasse: “Era ora che venisse organizzato qualcosa tutti insieme. Sono felice di vedere questa piazza gremita”, spiega una ragazza che arriva da Parma. Non è l’unica: “Un’iniziativa necessaria, forse tardiva“, spiega un militante dem presente al corteo.

“Non sono iscritta ai partiti, ma sono qui perché era necessario mandare un segnale per fermare il genocidio in corso”, spiega un’altra manifestante, attaccando “il doppio standard del governo e dell’Occidente” nei confronti di quanto sta avvenendo a Gaza. “Noi facciamo la nostra parte, poi toccherebbe alla politica”, spiegano altri.

E non mancano gli attacchi al governo Meloni, accusato di “complicità”, soprattutto per quanto riguarda i rapporti militari con Israele e il mancato riconoscimento della Palestina: “È ora che il nostro Paese prenda posizione. Il governo dice di essere per ‘due popoli due Stati’, ma non è credibile. Ma c’è chi guarda anche oltre: “Siamo tutti complici, ora basta con i massacri. Subito il cessate il fuoco”.