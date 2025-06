Roland Garros, super Errani e Paolini sono in finale di doppio: demolita la coppia Andreeva-Shnaider

Prima la vittoria nel doppio misto nella giornata di giovedì, adesso la finale nel doppio femminile. In attesa di Jannik Sinner, l’Italia del tennis continua a essere protagonista assoluta al Roland Garros. Sara Errani (già protagonista nel misto) e Jasmine Paolini hanno infatti (stra)vinto la semifinale di doppio contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider. 6-0, 6-1 il punteggio finale in un’ora e 3 minuti di partita.

Risultato e tempo di gioco che già di per sé sono un riassunto chiaro di quella che è stata la partita: un dominio delle due italiane. La coppia ormai affiatata del doppio femminile – vincitrice a Roma – affronterà in finale slam quella composta da Aleksandra Krunic e Anna Danilin. Le avversarie non sono coppia fissa, ma lo sono state al Roland Garros dopo l’ultimo match giocato insieme nel 2022.

Quando si gioca la finale

Italia che potrebbe dunque fare “tripletta” al Roland Garros, ma la strada è ancora lunga. Dopo la vittoria nel doppio misto, adesso l’Italia ha ancora Jannik Sinner (in semifinale contro Djokovic) e la coppia Errani/Paolini in finale nel doppio femminile. Ma quando si giocherà l’atto conclusivo nel doppio? La finale è prevista per domenica 8 giugno alle ore 12 contro Aleksandra Krunic e Anna Danilin.