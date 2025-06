Roland Garros, l’Italia già vince: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

Battuti gli americani Townsend/King in due set: la coppia azzurra conquista il suo secondo Slam dopo gli US Open 2024

In attesa di scoprire il futuro nel torneo di Sinner e Musetti, l’Italia ha già trionfato al Roland Garros 2025. Lo ha fatto nel doppio misto grazie alla coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori. 6-4, 6-2 il punteggio in finale per gli italiani contro gli americani Taylor Townsend ed Evan King in un’ora e 11 minuti di partita.

Errani/Vavassori arrivavano alla finale da teste di serie numero 3, mentre la coppia avversaria da numero 4. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo non c’è mai stata partita, con gli italiani che hanno accelerato nella fase decisiva, portando a casa il secondo slam in coppia dopo gli US Open nel 2024.

Si tratta anche del secondo trofeo nel 2025 dopo quello di Indian Wells a marzo. Agli Australian Open la coppia era stata eliminata agli ottavi di finale. Adesso però il riscatto, con i due che si sono lasciati andare in un’esultanza di grande gioia dopo la vittoria.

Le parole dei due protagonisti

“Grazie ad Andrea, sei il mio migliore amico: è speciale essere qui con te, hai giocato benissimo”. A parlare è Sara Errani durante la premiazione per la vittoria del titolo di doppio misto al Roland Garros insieme proprio ad Andrea Vavassori. Poi la tennista italiana ha proseguito con i ringraziamenti alla propria squadra e al pubblico del Philippe Chatrier, il campo più prestigioso dello slam parigino. “È bellissimo parlare con la mia squadra di tennis, lavorare ogni giorno. Grazie al pubblico, questo campo è speciale per me, ho grandiosi ricordi qui, ed è uno dei migliori tornei del mondo”.

Parola poi allo stesso Vavassori: “È fantastico essere in un’altra finale Slam, è tutto bellissimo. Io e Sara siamo migliori amici, e siamo felicissimi di avere intorno un team allargato come il nostro. In ultimo, grazie al Roland Garros per averci regalato una cornice così importante nella finale di oggi”, ha infine concluso il tennista italiano.