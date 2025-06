Mattarella in Vaticano per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV: “Al centro dei colloqui Ucraina e Gaza”

Visita ufficiale in Vaticano per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato Papa Leone XIV. Tra i due sorrisi e stretta di mano, come si vede dalle foto pubblicate dai media vaticani. Il Pontefice ha accolto Mattarella con mozzetta rossa e stola papale. Il faccia a faccia è durato circa 40 minuti e si è tenuto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Ad accompagnare il presidente nel Palazzo Apostolico, la figlia Laura e gli altri due figli, insieme ai rispettivi coniugi e ai cinque nipoti. Poi Mattarella ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, con il quale ha affrontato i temi dei conflitti in Ucraina e Gaza. “Ho portato al Papa l’affetto dell’Italia“, ha detto il presidente della Repubblica parlando ad Arezzo poco dopo l’incontro con Leone IV.

Il presidente, al suo arrivo in Vaticano, è stato accolto nel cortile di San Damaso dal reggente della Prefettura della Casa Pontificia, mons. Leonardo Sapienza. Per l’accoglienza a Mattarella è allestita una composizione di fiori con i colori della bandiera italiana. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, Mattarella è stato ricevuto da Papa Leone XIV nella Sala del Tronetto, nella biblioteca privata si è svolto il colloquio. Il Papa ha donato al presidente della Repubblica il Messaggio per la Pace 2025 di Bergoglio. Nel riceverlo Mattarella ha ricordato di avere reso omaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore il giorno prima del conclave. Mattarella ha donato a Leone XIV, invece, due volumi del ‘500 con rilegatura Settecentesca, tra cui una vita di Sant’Agostino, e l’omelia del Papa di allora. “Bello, molte grazie”, ha detto il Papa nel ringraziare Mattarella.

Poi – accompagnato anche dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani – il Capo dello Stato si è recato negli uffici del segretario di Stato, dove ha avuto un colloquio con il cardinale Pietro Parolin: “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – fa sapere una nota del Vaticano – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese”.