“Non andare a votare è un calcolo miope, la cittadinanza porta responsabilità”: l’appello di Cappato agli elettori di destra

Il comitato promotore per il Sì al referendum per la cittadinanza ha scelto Milano per chiudere la sua campagna. Una scelta non casuale. “È il quesito più comprensibile e anche quello più milanese” commenta il sindaco Beppe Sala. Accanto a lui ci sono gli onorevoli Lia Quartapelle, Ivan Scalfarotto e Riccardo Magi che è convinto che domenica “avremo una sorpresa dalla partecipazione”.