Il giorno dopo la conversione in legge del decreto Sicurezza che prevede tra il resto maggior tutela legale per esponenti delle forze dell’ordine indagati per fatti inerenti al servizio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per i maltrattamenti subiti da un praticante avvocato nella stazione di polizia Raniero a Napoli il 17 marzo 2001. In quei giorni la città ospitava il Global Forum, un incontro tra governi e multinazionali promosso dall’Ocse sull’e-government. Il movimento “No Global” rispose con manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista. Le proteste culminarono in scontri con le forze dell’ordine, arresti e abusi della polizia contro i manifestanti. Gli eventi sono avvenuti a pochi mesi dal G8 di Genova.

La Corte di Strasburgo ha stabilito che l’Italia dovrà versare 30mila euro a titolo di risarcimento a Andrea Cioffi, praticante avvocato all’epoca dei fatti, per violazione della Convenzione europea dei diritti umani. Stando alle ricostruzioni Cioffi venne prelevato in un ospedale di Napoli e portato in caserma, dove subì trattamenti “particolarmente odiosi”, come accertato anche dai tribunali italiani.

La condanna all’Italia riguarda anche le misure prese per punire quegli atti ed evitare che si ripetano. Interventi considerati dalla Cedu inadeguati: “La Corte può solo concludere che, nonostante i tribunali nazionali abbiano stabilito che maltrattamenti fisici e mentali in varie forme sono stati inflitti alle persone nella stazione di polizia per mano delle forze dell’ordine, la prescrizione dei reati, come previsto dal quadro giuridico applicabile, ha impedito l’accertamento della responsabilità penale e – se del caso – la punizione dei responsabili in relazione alla maggior parte degli atti”.

Strasburgo critica anche le decisioni prese dai giudici sulla sospensione delle pene inflitte e la non iscrizione nel casellario giudiziario, ritenendo che non possano essere considerate adeguate rispetto alla gravità dei fatti, così come sono considerate insufficienti le sanzioni disciplinari.