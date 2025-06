L’Al-Hilal sbaglia Inzaghi: Pippo al posto di Simone, la telecronaca è una beffa per l’Inter. Il clamoroso errore nel video di presentazione

Alle volte la realtà sa partorire le prese in giro più perfide. Succede proprio così guardando il video con cui l’Al-Hilal ha presentato in pompa magna il suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che ha mollato l’Inter dopo aver perso la finale di Champions per 5 a 0 contro il Psg. I club dell’Arabia Saudita hanno abituato a presentazioni del genere, ma questo video contiene un errore clamoroso. Infatti, al 23esimo secondo si sente in sottofondo partire una telecronaca: “Inzaghi! Inzaghi! Inzaghi, Inzaghi! Rete! Rete!”. Peccato che quello sia il commento di un gol realizzato da Filippo Inzaghi, non dal fratello Simone. Ironia della sorte, è la rete segnata in un’altra finale di Champions, quella vinta dal Milan contro il Liverpool per 2 a o (doppietta proprio di Pippo Inzaghi) nel lontano 2007.