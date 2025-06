Al-Hilal tra ricchezza infinita e ambizione spropositata: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo club di Inzaghi

L'ormai ex tecnico dell'Inter esordirà sulla panchina degli arabi già al mondiale per club: in rosa vecchie conoscenze del calcio italiano e, c'è da scommetterci, nuovi costosissimi acquisti

Un club (molto) ricco e ambizioso, che vuole i migliori della Serie A e che parteciperà al prossimo Mondiale per Club. Questi i tre principali indizi per scoprire e presentare l’Al-Hilal, il club arabo che allenerà Simone Inzaghi. Dopo esattamente 4 anni, 217 partite e 6 trofei l’allenatore ha lasciato l’Inter e l’Italia per una nuova esperienza all’estero. Ma com’è andata l’ultima stagione in Saudi Pro League? E quali giocatori allenerà Inzaghi nella squadra più titolata dell’Arabia Saudita?

Tra vecchie conoscenze e obiettivi “italiani”

Vecchie conoscenze in rosa e occhi puntati sulla Serie A: l’Al-Hilal si prepara così a un’altra estate di spese folli. Dopo aver acquistato negli ultimi anni i vari Neymar (oggi tornato al Santos), Koulibaly, Milinkovic-Savic e Joao Cancelo – giusto per citarne alcuni – il club di proprietà del fondo PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita, gestito dal governo con un patrimonio che ammonta a decine di miliardi di dollari) non ha intenzione di fermarsi. Inzaghi potrebbe essere raggiunto da Theo Hernandez: primo obiettivo dell’Al-Hilal per la difesa, manca ancora il via libera da parte del giocatore. E poi ci sono gli intrighi (o forse qualcosa di più) Osimhen e Ederson. Con il centrocampista dell’Atalanta ci sono già stati i primi contatti, mentre per l’attaccante nigeriano si tenterà l’affondo per poter ringiovanire un reparto che negli ultimi anni è stato territorio di Aleksandar Mitrovic (ex Fulham e Newcastle) e Malcom. Dopo oltre 370 milioni di euro spesi sul mercato nelle ultime 3 stagioni, con l’arrivo di Inzaghi il “vizio” non cambierà perché l’obiettivo è uno solo: formare una squadra ancora più competitiva anche al di fuori della Saudi Pro League.

Il rendimento dell’ultima stagione

Alle spalle dell’Al-Hittiad (campione d’Arabia) ma davanti all’Al-Nassr di Ronaldo e Pioli (che potrebbe fare il percorso inverso di Inzaghi e tornare in Italia, alla Fiorentina): il campionato dell’Al-Hilal – allenato da Mohammad Bandar Saud Al-Shalhoub – si è concluso al secondo posto in classifica, a -8 dalla vetta. Arrivato ai quarti di finale della Kings Cup e in semifinale in Champions League asiatica, il club arabo si è consolato con la vittoria della Supercoppa. L’all-in su Inzaghi è un chiaro tentativo di tornare a vincere tutto, a partire dalla Saudi Pro League sfumata dopo 4 successi consecutivi.

L’esordio contro il Real Madrid nel Mondiale per Club

Giusto il tempo di prendere il volo direzione Miami e l’avventura di Simone Inzaghi potrà ufficialmente cominciare. Proprio in Florida, infatti, ci sarà l’esordio dell’Al-Hilal (e dell’allenatore) nel prossimo Mondiale per Club contro il “nuovo” Real Madrid di Xabi Alonso. Un gruppo H a quattro squadre a cui si aggiungono Pachuca e Salisburgo. Dalla delusione di Monaco al primo test negli Stati Uniti. Dopo una carriera in Italia, ora l’Arabia Saudita.