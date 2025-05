Inzaghi, possibile addio all’Inter: “Vedremo nei prossimi giorni. Non so se ci sarò al Mondiale per Club”

Dopo la figuraccia contro il Psg in finale di Champions, il tecnico non nega che la sua permanenza in nerazzurro è in dubbio. Già le prossime ore saranno decisive

“Se ho deciso il mio futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società”. Simone Inzaghi non dice “io resto” e apre a un addio all’Inter. Le parole del tecnico a Sky Sport al termine della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. Da settimane si parla di una maxi-offerta araba, dell’Al-Hilal che vorrebbe Inzaghi sulla panchina. E il tecnico non nega che la sua permanenza in nerazzurro è in discussione. A maggior ragione dopo la una sconfitta di queste proporzioni: “Dopo la seconda finale persa in tre anni c’è troppa delusione e amarezza per pensare al futuro ora. Ci sarà tempo per parlarne con calma con la società, sono sempre con noi dal presidente agli altri sempre molto presenti”, ha spiegato Inzaghi

“Zero titoli sì, ma bravissimi lo stesso”, ha detto il tecnico per difendere il suo gruppo, che però è mancato completamente nel momento decisivo, nella partita che doveva coronare un ciclo. “Sono orgoglioso dei ragazzi, stasera abbiamo trovato una squadra più forte di noi – precisa Inzaghi – che ha meritato di vincere la finale e la Champions. Abbiamo approcciato male la gara, ci siamo allungati dopo il gol facilitando il loro compiti. È una sconfitta brutta, che ci dispiace e ci dà tanta amarezza, ma non cancella il percorso fatto fin qui. Dovevamo fare meglio, me per primo”, ha concluso Inzaghi ai microfoni di Sky

Poco dopo in conferenza stampa il tecnico ha fatto crescere i dubbi su una sua permanenza all’Inter, mettendo addirittura in discussione la sua presenza al Mondiale per Club. “Per parlare di futuro c’è troppa delusione ora, è dal 13 luglio che abbiamo dato tutto. C’è delusione e amarezza, si potrà parlare di zero titoli ma bisogna rendere onore a questi ragazzi che hanno messo sempre tutto in campo anche rimaneggiati ma non li cambierei con nessuno al mondo. Ora il Mondiale per Club, se ci sarò? Non so rispondere ora a quest’ultima domanda, sono venuto qui a parlare per educazione e rispetto perché questa sconfitta mi amareggia molto. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma ci siamo già passati e poi abbiamo vinto lo scudetto. C’è amarezza ma bisogna tenere la testa alta sapendo che abbiamo trovato una squadra che ha vinto con merito”, ha detto Simone Inzaghi.