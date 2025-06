Il senatore Berrino (FdI): “Le donne che fanno figli per rubare non sono degne di farli”. Bagarre in Aula, Pd: “Parole crudeli”

Bagarre in Aula al Senato durante la discussione sul decreto Sicurezza su cui il governo ha posto la fiducia. A scatenare il caos sono state le parole del senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama. “Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo” ha detto intervenendo in Aula. Subito si sono levate le urla e le proteste delle opposizioni, tanto che è dovuto intervenire il presidente di turno Gianmarco Centinaio. “E i bambini – ha proseguito il senatore di FdI – vanno in carcere solo dopo la valutazione del giudice. E se reputano che sta più sicuro in carcere invece che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere…”. Il video dell’intervento è stato rilanciato si X da Filippo Sensi, del Pd. “Raramente ho sentito parole più crudeli. Spero sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. Ho urlato di tutto”.