Giovanni Storti invita a votare cinque sì al referendum: “La natura insegna che l’evoluzione si scatena nella diversità”

Dopo aver criticato il governo per l’intenzione di voler stravolgere la legge sulla caccia, liberalizzando l’attività venatoria, Giovanni Storti prende posizione anche sui referendum dell’8 e 9 giugno. Attraverso un videomessaggio, Storti ha invitato a votare cinque sì per un lavoro più tutelato e più sicuro e per un accesso più equilibrato alla cittadinanza italiana. “Perché – ha detto – la natura insegna che l’evoluzione si scatena nella cooperazione e nella diversità, non nell’esclusione”.