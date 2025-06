Dl Sicurezza, protesta delle opposizioni in Aula: senatori di Pd, M5s e Avs si siedono davanti ai banchi del governo

Protesta in Aula dei senatori del Pd, M5s e Avs contro il decreto sicurezza (che oggi dovrebbe essere convertito in legge). I senatori si sono seduti davanti ai banchi del governo urlando “Vergogna vergogna” e chiedendo di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente Ignazio la Russa ha evidenziato che non avrebbe interrotto la seduta perché ci sono precedenti, ma poi ha sospeso l’Aula, parlando con uno dei capigruppo di opposizione.