Il tennis folle di Bublik è un pericolo per Sinner? Tutte le incognite sulla sfida ai quarti del Roland Garros

È Alexander Bublik l’ostacolo che separa Jannik Sinner dalla sua seconda semifinale consecutiva al Roland Garros. Non un impegno semplice per l’italiano che, dopo aver dominato anche il russo Andrej Rublev agli ottavi, proverà a frenare l’entusiasmo del tennista kazako, reduce invece da una straordinaria vittoria contro il numero 5 al mondo, il britannico Jack Draper. Quattro i precedenti tra i due – con tre successi per l’azzurro – ma nessuno sulla terra rossa e in uno Slam. Il match tra Sinner e Bublik, valido per i quarti del Roland Garros, è in programma nella giornata di mercoledì 4 giugno, non prima delle 14: in palio c’è la semifinale contro il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic.

L’imprevedibile Bublik: perché può mettere in difficoltà Sinner

Due settimane da favola a Parigi per Bublik, che non aveva mai raggiunto i quarti di finale a livello Slam. Ci è riuscito a 28 anni da compiere tra due settimane, sulla terra rossa, sicuramente non la sua superficie preferita, e contro Draper, uno dei giocatori più in forma nel circuito. “È il momento migliore della mia vita. A volte la vita ti dà una sola occasione, per me era questa e non volevo perderla”, ha detto il kazako dopo la vittoria agli ottavi. Ora sulla sua strada ci sarà Sinner, il numero uno al mondo, reduce da due prestazioni superlative contro Lehecka e Rublev. La sensazione, però, è che quella contro Bublik non sarà una partita banale anche se l’italiano parte fortemente favorito.

Un giocatore ordinario dalle doti straordinarie: potrebbe essere definito così il kazako, che in carriera ha dimostrato più volte di poter ottenere più di quanto invece ha racimolato: “Dare di più per mettere a repentaglio il mio futuro, be’, non è per me”, ha aggiunto Bublik in conferenza, specificando di non avere il desiderio di “arrivare a tutti i costi” a competere tra i migliori. Se è in giornata, però, può far male a chiunque, compreso l’italiano. Come? Con un gioco vario e a tutto campo, spavaldo e mai prevedibile: palle corte, diritti vincenti, risposte fulminanti e servizi dal basso sono alcuni degli assi nella manica del kazako.

Nonostante la netta differenza in classifica (Bublik è numero 62 al mondo), il classe 1997 potrebbe essere un pericolo. L’italiano resta chiaramente favorito, ma il gioco “follemente brillante” del kazako può rappresentare un’incognita per Sinner, che verosimilmente cercherà di prolungare lo scambio, costruendosi il punto in manovra e muovendo molto l’avversario. Bublik, inoltre, viaggia sulle ali dell’entusiasmo ed è probabilmente all’ultima grande occasione in carriera, almeno sulla terra. E questa motivazione potrebbe essere un campanello d’allarme in più per l’azzurro, chiamato ad arginare l’estro del kazako.

I precedenti tra Sinner e Bublik

I due tennisti si sono incontrati quattro volte, con tre vittorie a favore dell’italiano e una, invece, per il kazako. Emblematica la seconda sfida tra i due, nel 2021 a Miami, torneo in cui Sinner raggiunse per la prima volta la finale di un Master 1000. Al termine di quel match, Bublik si avvicinò a rete per congratularsi con Sinner e lo salutò con una frase che fotografa la stima che ha del suo prossimo avversario: “Non sei umano. Hai 15 anni (è un’iperbole, l’azzurro all’epoca ne aveva 19, ndr) e giochi così bene”, disse Bublik a Sinner con un sorriso. Il kazako invece si è aggiudicato l’ultimo precedente, nel 500 di Halle 2023, quando l’italiano fu costretto a ritirarsi dal match per infortunio. A distanza di quasi due anni i due tornano a sfidarsi, questa volta sulla terra rossa del Roland Garros, con in palio una semifinale Slam.