“È il momento più bello della mia vita, ma non fatemi piangere”: Bublik cita Sinner dopo la vittoria al Roland Garros

5-7, 6-3, 6-2, 6-4. È il punteggio con cui Aleksandr Bublik ha sconfitto Jack Draper, numero 5 al mondo nel ranking ATP, agli ottavi di finale del Roland Garros. Una vittoria storica per il kazako, tennista che ha spesso fatto discutere per alcuni atteggiamenti in campo, ma di assoluta qualità e di gran talento. “Il momento più bello della mia vita“: così Bublik ha definito la vittoria contro il britannico.

Si tratta infatti della sua prima volta in carriera ai quarti di finale in uno slam. Ci è riuscito al Roland Garros, mostrando tutto il proprio repertorio in una sfida complicata contro un Draper che nell’ultimo mese, su terra rossa, aveva perso soltanto contro Ruud (specialista della superficie) e Carlos Alcaraz. A fine partita lo stesso Bublik non ha trattenuto l’emozione, esordendo così: “A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno“.

Bublik attendeva però ancora l’esito del match tra Sinner e Rublev, dominato poi dall’italiano per 3-0 (6-1, 6-3, 6-4): “Ora sono qui come se avessi vinto il torneo e invece per favore non fatemi piangere adesso perché ho ancora una partita da giocare, forse contro il numero uno al mondo. Sono un tennista professionista e devo prepararmi al meglio”. Sarà dunque sfida tra Bublik e Sinner ai quarti di finale: l’estro, la fantasia e la ‘follia’ del kazako contro la regolarità, la personalità e la qualità del numero uno al mondo.

Una sfida che vede Sinner favoritissimo, anche se con Bublik in campo nessun esito è scontato. Intanto però il kazako si gode una storica vittoria, con il pubblico che lo ha omaggiato con una standing ovation a fine gara al punto da commuoverlo. Meno di un mese fa Bublik perdeva al primo turno dell’ATP di Amburgo contro Giovanni Mpetshi Perricard (talentuoso tennista francese classe 2005, attuale numero 37 del ranking), adesso ha sconfitto uno dei tennisti più in forma nel circuito e non vuole smettere di sognare.