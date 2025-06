Jannik Sinner si gioca l’accesso alle semifinali del Roland Garros 2025. Lo farà contro un sorprendente Aleksandr Bublik, che per la prima volta in carriera è tra i primi otto in uno slam. Una sfida importantissima dunque per entrambi: l’italiano per raggiungere per la seconda volta la semifinale dello slam parigino, il kazako invece per continuare a sognare in un momento definito da lui stesso “il più bello della sua vita”. Il match, che si giocherà sul Philipp Chatrier, sarà il quinto confronto tra i due: il bilancio è fin qui di tre vittorie per Sinner e una sola – con ritiro dell’altoatesino ad Halle nel 2023 – per Bublik.

Sinner-Bublik, l’orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik è in programma per mercoledì 4 giugno sul Philippe Chatrier. Sarà il terzo match a partire dalle 11: Sinner e Bublik si sfideranno dunque dopo i due quarti di finale femminili. Il primo sarà tra Madison Keys e Coco Gauff in un derby americano, mentre il secondo vedrà di fronte Mirra Andreeva e Lois Boisson, sorpresa francese nel tabellone femminile. In serata invece il “big match” di giornata: il numero 3 Alexander Zverev contro Novak Djokovic.

Roland Garros, il programma di mercoledì 4 giugno

ore 11 – Keys (Usa) vs Gauff (Usa)

a seguire – Andreeva vs Boisson (Fra)

a seguire – Sinner (Ita) vs Bublik (Kaz)

non prima delle 20.15 – Zverev (Ger) vs Djokovic (Srb)

Dove vedere Sinner-Bublik in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+. Ampia scelta dunque per chi vorrà seguire il match in programma mercoledì 4 giugno 2025.

I precedenti tra Sinner e Bublik

I precedenti tra Sinner e Bublik sono 4 in totale: l’altoatesino è in vantaggio per 3-1, ma i due si affronteranno per la prima volta su terra rossa. Le quattro sfide precedenti infatti sono state disputate su cemento (Dubai e Miami, entrambi nel 2021) e su erba (Hertogenbosch 2023 e Halle 2023, dove Sinner si ritirò per un problema fisico).