Duplice omicidio a Bologna, il video della fuga del presunto assassino: zaino in spalla e due valigie, è diretto in aeroporto

Sei del mattino di lunedì 2 giugno: zaino in spalla, due valigie, maglia arancione-giallo e pantaloni corti. Sono le prime immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza e diffuse dalla Polizia, di Gennaro Maffia, 48 anni, che lascia l’appartamento di piazza dell’Unità in Bolognina per dirigersi all’aeroporto Marconi di Bologna. Secondo quanto accertato dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Tommaso Pierini, il 48enne si stava allontanando dopo avere ucciso in modo efferato Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54. I due uomini, trovati morti ieri mattina dalla polizia nel loro appartamento, avevano regolarmente affittato al 48enne una stanza dove lui si appoggiava in modo saltuario. Grazie agli accertamenti, condotti in collaborazione con la Polaria, l’uomo, che lavorava in campo edile e che era senza lavoro da un mese e mezzo (percependo la liquidazione) è stato intercettato al Marconi. In aeroporto aveva acquistato due biglietti in contanti: il primo per Madrid, con volo in partenza alle 12, e uno per Barcellona con partenza alle 8. Grazie alla collaborazione con Sco, Servizio centrale operativo, a un esperto per la sicurezza distaccato a Madrid e al servizio di cooperazione internazionale di Polizia Fast (Fugitive active searching team) il 48enne in pochi minuti è stato individuato sul volo, preso e poi fermato all’aeroporto di Barcellona dove è atterrato alle 10.35.