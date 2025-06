Capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia. “Intimidazione mafiosa”

La carcassa di una giovane capriola con la testa mozzata è stata fatta ritrovare vicino alla casa del responsabile della Lac (Lega per l’abolizione della caccia) Marche, Danilo Baldini, che abita nella campagna tra Cerreto d’Esi e Matelica. Lo denuncia la Lac Marche che parla di “orribile atto di intimidazione“.

“In un primo momento si era pensato ad un incidente, osserva la Lac, visto che in questo periodo si svolgono le falciature del fieno e dell’erba e siccome i piccoli dei caprioli, per non farli localizzare dai predatori, vengono lasciati dalle loro madri in mezzo all’erba alta, spesso purtroppo finiscono maciullati dalle falciatrici. Ma questa ipotesi è stata subito scartata, sia perché la carcassa della bestiola si trovava in un punto dove non vi era stato il taglio dell’erba, sia perché le falciature nei terreni vicini erano avvenute molti giorni prima”. “La povera capriola era stata uccisa da poche ore, visto che ancora sanguinava” e “non presenta nessuna altra ferita nel resto del corpo”.

Un medico veterinario del Cras Marche allertato durante il sopralluogo insieme ai Carabinieri Forestali, riferisce ancora la Lac Marche, ha poi confermato che la decapitazione della capriola fosse opera dell’uomo. Circostanza per la quale “resta solo l’ipotesi dell’atto di intimidazione o di avvertimento nei confronti del delegato regionale della Lac Marche, da oltre 45 anni impegnato in prima linea in difesa dell’ambiente, degli animali e contro la caccia“.

“Non saranno certo questi atti inqualificabili e queste vili minacce , ribadisce la Lega per l’abolizione della caccia, a far venir meno la lotta pluridecennale del nostro delegato contro il bracconaggio e in difesa degli animali selvatici. Verrà sporta denuncia sul terribile fatto ai Carabinieri Forestali, mentre si stanno analizzando le schede di varie foto-trappole, posizionate nella zona per monitorare i movimenti degli animali selvatici, conclude, e che potrebbero anche aver immortalato l’autore o gli autori di questo orrendo rituale in stile mafioso”.