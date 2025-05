Marotta: “Il Psg ci ha surclassato in tutto. Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, ci incontreremo”

“È stata una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto. Non deve però assolutamente inficiare quello che è stata la stagione, pensiamo anche al cammino fatto in Champions”. Così a Sky Sport il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la disfatta dei nerazzurri in finale di Champions contro il Psg. Il 5 a 0 è la peggior sconfitta di sempre in una finale. E l’Inter di Inzaghi non è mai scesa in campo. Ma Marotta ancora non si sbilancia sul futuro: “Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, avevamo detto che ci saremmo visti con lui la prossima settimana. Ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che ricopre, non è una serata negativa che cancella tutti i meriti. Ci incontreremo ma indipendentemente da questa serata”.

Poi Marotta prova a ridimensionare la delusione: “Certo, stasera ci spiace per la prestazione e per i tifosi che sono venuti fin qui, è stata una serata assolutamente negativa“, ha proseguito, specificando che “ormai l’Italia non è più il paradiso dove tutti venivano. Il nostro è un movimento calcistico di passaggi, vengono ma poi rischiano di scappare per ingaggi nettamente superiori alla Serie A”. “Il potere economico non è nel nostro movimento, al contrario del Psg che ha budget illimitati. Il Made in Italy però può essere un prodotto che può raggiungere diversi traguardi”, conclude Marotta. Ragionamenti giusti, che però lasciano il tempo che trovano dopo una sconfitta di queste dimensioni. Mai una finale aveva infatti visto un divario così ampio. Per Inzaghi, il secondo ko in finale di Champions dopo quella di due anni persa contro il Manchester City. Ma se nel 2023 i nerazzurri se l’erano giocata ad armi pari, contro il Psg non c’è stata proprio partita.