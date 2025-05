Il sogno è diventato un incubo. La partita che doveva consegnare questa squadra alla memoria, una serata tutta da dimenticare. Ma sarà impossibile farlo perché questa non è una semplice una sconfitta ma una disfatta, la peggiore di sempre nella storia della Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi perde la sua seconda finale. Stavolta lo fa malissimo, senza giocare, senza reagire, senza capirci nulla per novanta minuti. A Monaco di Baviera il Paris Saint-Germain dilaga addirittura 5-0. Una lezione di calcio, un’umiliazione.

Se a Istanbul i nerazzurri erano usciti a testa alta e con mille rimpianti per aver fatto partita pari contro il City di Guardiola, stasera non ci sono nemmeno le lacrime, talmente sono stati annichiliti. La cosa più semplice sarebbe dire colpa della pressione. Anche merito di un avversario forte, costruito alla perfezione da Luis Enrique, forse meno appariscente ma molto più quadrato del Barcellona di Yamal, e perciò più difficile da affrontare. Comunque non basta per spiegare la prestazione dei nerazzurri, che proprio nella notte più importante è stata sinceramente incommentabile.

Il calcio è questione di gambe e di testa. Che le prime dei ragazzini di Luis Enrique girassero più forte era prevedibile. Però anche la spensieratezza di questa banda terribile è stata decisiva: si pensava, sperava, che potessero sentire la partita e invece non un dubbio, un’indecisione. Mentre tutta l’esperienza nerazzurra è evaporata nel nulla di questa finale sentita tanto, evidentemente troppo, per averci investito tutta la stagione e forse l’intero ciclo Inzaghi. Dopodiché c’è la tattica, dove Luis Enrique si è dimostrato un maestro e ha stravinto il duello. Quelle combinazioni fra le due punte con gli inserimenti di Dumfries, che erano stati indecifrabili e letali per il Barcellona, sono stati preparati benissimo dal tecnico spagnolo. Le uscite da dietro sui braccetti, ingranaggi di solito perfetti, stasera risultavano così leggibili per il pressing francese. E ancora i valori tecnici, il palleggio di Vitinha, la velocità di Doue e Hakimi, che hanno asfaltato Dimarco sulla fascia decisiva. Se poi viene a mancare persino la fisicità, in teoria uno dei fondamentali più favorevoli ai nerazzurri – perché il raddoppio nasce da una copertura molle di Barella, uno dei tanti contrasti persi della gara, praticamente tutti -, è davvero una resa totale, su tutta la linea.

Lo è stata dal primo minuto, e poi fino all’ultimo. Il Paris inizia altissimo, con un pressing asfissiante che spesso arriverà fin dentro l’area piccola di Sommer, togliendo respiro e soluzioni ai nerazzurri. Così dopo nemmeno un quarto d’ora l’Inter è già sotto, e non per caso: la fitta rete di passaggi transalpina smarca Doue in mezzo all’area, lucidissimo a servire Hakimi invece che calciare, e l’ex di turno deve solo spingerla dentro. La partita peggio non poteva mettersi: l’Inter si espone a quelle ripartenza che alla vigilia si pensava potessero essere l’arma con cui far male al Psg, e invece saranno devastanti al contrario. I nerazzurri non riescono ad uscire, a palleggiare, nemmeno a conquistare un calcio d’angolo: da una palla che Barella protegge pigramente sulla bandierina, nasce il contropiede con cui Doue, complice una deviazione di Dimarco, infila di nuovo Sommer. È solo il 20’: la finale quasi non è cominciata e praticamente è già finita.

L’Inter avrebbe bisogno che nella ripresa iniziasse un’altra gara per provare a riaprire il punteggio: invece l’inerzia è sempre la stessa, schiacciante, insovvertibile. Al 60’, dopo una serie di cambi piuttosto confusi di Inzaghi, firma il 3-0 il solito Doue, troppo veloce per Acerbi che non è mai apparso così vecchio come stasera. A quel punto una sconfitta storica diventa una figuraccia: 4-0 di Kvarashktelia, addirittura 5-0 di Mayulu al cospetto di una retroguardia ormai catatonica. L’unico tiro in porta dei nerazzurri, ben parato da Donnarumma su Thuram, è arrivato al 75’, a gara archiviata, e questo dice tutto della serata. Il triplice fischio è quasi un sollievo. Finisce coi francesi in mezzo al campo con la loro prima storica coppa, Luis Enrique al secondo Triplete in carriera, Nasser che sognava questo trionfo da sempre e l’ha raggiunto proprio quando ha smesso di collezionare figurine. Dall’altra parte gli interisti, i giocatori e i tifosi, l’allenatore: increduli, a guardarsi negli occhi per scoprire cosa è successo oggi. E provare a capire se è ancora possibile un futuro domani.

