Dopo 11 anni, le strade del Milan e di Massimiliano Allegri potrebbero incrociarsi di nuovo. Il ritorno sulla panchina rossonera dell’ex allenatore della Juventus pare sempre più vicino. E anche in tempi brevi. Secondo diverse testate sportive, la fiducia in casa Milan sta crescendo esponenzialmente tanto che nelle prossime 24/48 ore i rossoneri attendono di ricevere l’ok definitivo da parte del tecnico livornese per cui è pronto un un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, da 5 milioni di euro più bonus a stagione.

Dopo aver ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, per il Milan è giunto il momento di scegliere il successore di Sergio Conceicao. Il favorito (al momento, visto il frenetico e a tratti clamoroso giro panchine che si sta accendendo nelle ultime ore) è Massimiliano Allegri per due fattori principali. Il primo riguarda la permanenza di Vincenzo Italiano a Bologna. Era lui il preferito del Milan, ma ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con gli emiliani a cui aveva sempre dato priorità. Il secondo coinvolge Antonio Conte.

L’allenatore del Napoli Campione d’Italia, dopo le titubanze iniziali, sembra orientato a voler dare continuità al progetto dei partenopei. De Laurentiis gli ha assicurato di voler costruire una squadra importante (vedi l’imminente colpo De Bruyne e il grande interesse per Jonathan David) e ha dato al tecnico leccese le garanzie che desiderava. Dal canto suo, Allegri era dato come il favorito per prendere il posto di Conte se avesse deciso di lasciare Napoli, ma attualmente non sembra l’ipotesi più accreditata.

In questi discorsi si è inserito proprio il Milan. I rossoneri non vogliono rischiare di farsi soffiare l’ex allenatore della Juventus dai partenopei o da un eventuale affondo dell’Inter qualora Inzaghi accettasse la corte dell’Al Hilal. Il club di RedBird ha quindi accelerato per il livornese che sarebbe pronto a tornare a Milano, sponda rossonera, dopo esserci stato tra il 2010 e il 2014. Al Milan Allegri vinse lo Scudetto al primo anno, poi ottenne un secondo e terzo posto. Infine venne esonerato nel gennaio 2014 dopo la sconfitta per 4-3 con il Sassuolo. Ora però è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ancora una volta in rossonero.