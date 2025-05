Italiano rinnova con il Bologna, ora il Milan sfida il Napoli per avere Allegri: la situazione

Il campionato di Serie A si è da poco concluso, ma il valzer degli allenatori è già un argomento caldissimo, con diverse panchine ancora in bilico per svariati motivi. Uno di quelli che invece è ormai sicuro di proseguire la propria avventura è Vincenzo Italiano. Questa mattina, 28 maggio, si è svolto un incontro tra l’allenatore del Bologna e la società in cui si è giunti a un accordo di massima per rinnovare il contratto del tecnico fino al 2027. Di conseguenza, data la sempre più probabile permanenza di Italiano in rossoblù, il Milan ha deciso di fiondarsi con decisione su Massimiliano Allegri.

Il tecnico degli emiliani piaceva moltissimo ai rossoneri che diranno addio a Sergio Conceicao però, a questo punto, devono prendere atto della scelta di Italiano e cambiare obiettivo. In questi termini, i contatti con Massimiliano Allegri sono continui. Per il tecnico livornese si tratterebbe di un ritorno, dopo essersi già seduto sulla panchina rossonera tra il 2010 e il 2014.

Tuttavia Allegri è anche il preferito del Napoli per sostituire Antonio Conte, il quale potrebbe decidere a breve di lasciare il club con cui ha appena vinto lo scudetto dopo una sola stagione. De Laurentiis attenderà il livornese fino al prossimo venerdì, 30 maggio, ma dall’altra parte il Milan spera di chiudere prima per Allegri anticipando proprio la concorrenza dei partenopei. Soltanto nei prossimi giorni si avrà un quadro definito della situazione, ma alla fine soltanto una riuscirà ad accaparrarsi l’ambito tecnico ex Juventus.