Gaza, Pd contro Tajani in Aula: “Ride, si vergogni”. Provenzano: “Parole forse buone 50mila morti fa. Servono atti”

Scontro tra i deputati Pd e il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’Aula della Camera nel corso dell’informativa del titolare della Farnesina su Gaza. “Le sue parole ministro forse erano buone 19 mesi fa, 50mila morti fa. Ventimila bambini bruciati vivi, morti di sete, di fame e di freddo. L’unico aiuto umanitario è fermare Netanyahu”, ha attaccato il deputato dem Giuseppe Provenzano. E ancora: “L’obiettivo di questa guerra è quello di rendere impossibile la vita dei palestinesi sulla loro terra. Cosa fa il governo italiano per fermare tutto questo? Le parole del ministro Tajani non bastano più: sono parole timide, imbarazzate e imbarazzanti. C’è bisogno di atti, di azioni concrete. Confortare la coscienza, con le parole vaghe e i minuti di silenzio, non servono ai palestinesi che aspettano la condanna a morte collettiva inflitta dal governo di Israele”, ha continuato il responsabile Esteri del Pd.

Parole alle quali Tajani ha replicato sorridendo tra i banchi del governo, accanto ai ministri dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e a quello delle Autonomie Roberto Calderoli. “Il ministro ride…“, si sono così scagliate le opposizioni, dal Pd al M5s e Avs, protestando contro l’atteggiamento del titolare della Farnesina.

“È una vergogna, ma che ridi“, hanno continuato dai banchi del Pd, mentre la vicepresidente di turno, Anna Ascani, cercava di riportare la calma in Aula. “Ministro continui pure a ridere, ma alleviare le nostre coscienze con i suoi silenzi e le sue parole non servirà a nulla ai palestinesi. La maggioranza del Paese chiede di rivedere l’accordo Ue e Israele. Siete per i due Stati e allora perché bocciate il riconoscimento dello stato di Palestina?“, ha replicato Provenzano.

“Netanyahu deve rispondere dei propri crimini, E lei non ha avuto nemmeno il coraggio di pronunciare quel nome“. “Dopo mesi di ignavia, l’Europa prova a fare un passo, ma a mancare è il governo Meloni quando una maggioranza di paesi Ue chiede di rivedere l’accordo tra Ue e Israele e il governo italiano vota contro. Dite che quello che fa il governo israeliano è inaccettabile? E allora perché siete contro le sanzioni? Perché non interrompete l’accordo di cooperazione militare con Israele?”, ha concluso, tra gli applausi del suo gruppo e dei deputati M5s e Avs.