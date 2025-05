Gaza, Fratoianni contro Tajani: “Governo ha scelto l’ignavia del silenzio. Non fate fatica a dormire la sera?”

“Ministro Tajani, ha aperto la sua informativa chiedendo all’Aula un minuto di silenzio in memoria delle vittime palestinesi ed israeliane. Ha fatto bene. Ma avrebbe dovuto chiederne un altro in memoria delle parole che non ha detto e, soprattutto, delle scelte che non avete fatto”. Ad attaccare nell’Aula della Camera, dopo l’informativa del ministro degli Esteri, è stato il segretario di Sinistra italiana e deputato Avs Nicola Fratoianni. “Mi rivolgo a lei, ai ministri superstiti al suo fianco, ai sottosegretari: non vi vergognate? Non fate fatica ad andare a dormire la sera? Voi avreste il potere di fare qualche cosa, invece avete scelto l’ignavia del silenzio, la vergogna della vigliaccheria, la comodità dell’ipocrisia”. Per poi scagliarsi contro le parole dello stesso ministro durante l’informativa: “Basta con quell’allusione pelosa e insultante nei confronti di chi ha detto no al genocidio in corso di guardare con qualche compiacenza all’insorgenza di antisemitismo: quelli come noi vengono da una storia politica che ha sempre considerato l’antisemitismo come il peggiore dei mali e non credo che dalle parti della sua maggioranza tutti possano dire lo stesso”. E ancora: “Quando pronuncia quelle parole guardi dall’altra parte e non si permetta più di fare quello che ha fatto in Aula: lo deve alla dignità del Parlamento e forse anche alla sua coscienza”.