Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa. Si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato ritrovato riverso sul pavimento dell’ingresso della sua abitazione a Bologna, al civico 16 di via Zanolini, poco lontano da Porta San Vitale. A lanciare l’allarme chiamando i soccorsi è stata la compagna della vittima (convivevano dal 2021). La donna, dopo aver chiamato il 112, è corsa in strada insanguinata, chiedendo aiuto ai vicini. Al momento dell’aggressione era in casa: non risultano esserci segni di aggressione alla porta. Entrambi, originari d’Aosta, gestivano il negozio di cannabis light Baked nel centro storico, in via Indipendenza. La convivente, ritrovata in forte stato di agitazione e choc, è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Marra presentava ferite al capo, cosa che fa propendere per l’ipotesi di omicidio: secondo quanto emerso dai primi rilievi fatti dal medico legale, potrebbe essere stato colpito con un oggetto contundente.

Al momento è in corso una perquisizione da parte della Scientifica e con la pm di turno Manuela Cavallo, mentre i carabinieri stanno ascoltando i condomini. Dalla casa non manca nulla di rilevante: sono infatti stati trovati telefono e portafogli. Si stanno cercando eventuali sostanze stupefacenti e un oggetto pesante, o un coltello, col quale il 59enne sarebbe stato colpito.

