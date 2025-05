Self check-in, il Tar del Lazio boccia la stretta del Viminale: annullato il divieto di usare le keybox per gli affitti brevi

Il Tar del Lazio boccia la stretta del Viminale sulle keybox, le cassette a combinazione per il check-in autonomo utilizzati negli affitti brevi. I giudici amministrativi hanno annullato la circolare del ministero dell’Interno del novembre scorso, che imponeva ai proprietari delle abitazioni locate per brevi periodi l’obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti, impedendo quindi di lasciare loro le chiavi nelle cassette e registrare i documenti da remoto. Nella sentenza si legge che “l’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare”: l’atto del governo, inoltre, “non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle cosiddette locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo e per una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata”.

Il pronunciamento mette in crisi anche la linea adottata a Firenze dalla sindaca Sara Funaro, che ancora prima della circolare ministeriale aveva vietato le keybox in tutta la città a partire dal 2025. Ma lei ostenta tranquillità: “Per i nostri regolamenti non cambia niente, continuiamo ad andare avanti”, dice ai cronisti a margine di un’iniziativa sulla strage di via dei Georgofili. “Ricordo”, aggiunge, “che noi sulle keybox avevamo tenuta aperta la doppia strada”, giustificando lo stop “da una parte per la sicurezza, e dall’altra parte, nell’area Unesco, per le questioni di decoro estetico all’interno della città, per cui di fatto il divieto rimane attivo”. Soddisfatto il presidente dell’associazione di categoria degli affittuari (Aigab) Marco Celani: “La sentenza spiega che l’obbligo di identificazione de visu è in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di proprietari e imprese”, afferma, annunciando di voler prendere “contatti con il governo per mettere a disposizione il know how allo scopo di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie da remoto utilizzate” per il check in.