Trump: “Putin è impazzito, così porterà alla caduta della Russia”. Poi critica Zelensky

Vladimir Putin “è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione”. Parola di Donald Trump, che ha criticato il presidente russo dopo che nei giorni scorsi la potenza di fuoco aerea di Mosca è tornata ad abbattersi su diverse regioni del Paese sotto invasione, inclusa Kiev, con raid a ondate che hanno causato almeno 12 morti, tra cui bambini, e decine di feriti.

“Non sono contento” di Putin: “non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. “Lo conosco da tempo e sono sempre andato d’accordo con lui. Ma sta lanciando missili sulle città e uccidendo molte persone e non mi piace. Siamo nel mezzo delle trattative e lancia missili su Kiev e altre città”, ha affermato il tycoon dicendosi “molto, molto sorpreso”. “Ho sempre detto che voleva tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta della Russia“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca su Truth.

Trump ne ha anche per Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino “non fa un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta“. In ogni caso, ha ribadito, “questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di Trump. Io sto solo aiutando” a mettere fine a un conflitto “iniziato da una grossa incompetenza e odio”.