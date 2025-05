Gaza, raid israeliano su una scuola che ospitava sfollati: almeno 33 morti, molti bambini. Idf: “C’erano terroristi chiave”

Ennesimo raid israeliano contro una scuola adibita a centro per gli sfollati a Gaza. Questa notte le bombe di Tel Aviv hanno colpito l’istituto Fahmi Aljarjaoui, nel quartiere di Al-Daraj a Gaza City. I morti sono almeno 33, “soprattutto bambini, tra cui diverse donne“, ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia di protezione civile. Ci sono oltre 60 feriti. Le Idf hanno spiegato di aver colpito la scuola perché era “un centro di comando di Hamas e della Jihad Islamica palestinese” e al suo interno si trovavano “terroristi chiave”. L’esercito israeliano ha sostenuto di aver adottato “molte misure” per mitigare i danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e forme di intelligence.

Sono invece 19 le persone che hanno perso la vita a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove un altro raid israeliano ha colpito l’abitazione di una famiglia palestinese. L’ospedale al-Shifa ha riferito che quindici persone della stessa famiglia, tra cui cinque donne e due bambini, sono state uccise in un attacco contro un’abitazione. “Gli aerei da guerra hanno preso di mira l’abitazione della famiglia Abd Rabbo questa mattina presto nella città di Jabalia”, ha confermato sempre Bassal.

Le dimissioni del capo di GHF

Il direttore della nuova fondazione umanitaria sostenuta dagli Stati Uniti per distribuire aiuti nella Striscia di Gaza ha annunciato di essersi dimesso “con effetto immediato”. Jake Wood, direttore esecutivo della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), ha spiegato di ritenere che non fosse possibile attuare il piano dell’organizzazione “rispettando rigorosamente i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza“. Creata qualche mese fa e con sede a Ginevra, Ghf ha annunciato il 14 maggio che prevede di distribuire circa 300 milioni di pasti per un periodo iniziale di 90 giorni. L’Onu e le ong hanno ripetutamente dichiarato che non parteciperanno alla distribuzione degli aiuti da parte di questa fondazione, accusata di collaborare con Israele. Proprio oggi il primo punto di distribuzione nella Striscia gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation inizierà le operazioni. Si prevede che altri punti verranno aperti gradualmente. L’organizzazione intanto ha espresso la sua delusione per le improvvise dimissioni del suo amministratore delegato.