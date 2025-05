Gaza, la scuola Fahmi Al-Jarjawi in fiamme dopo il raid israeliano: i tentativi disperati di soccorso

Sono almeno 30 le persone uccise in un raid aereo israeliano condotto questa notte contro la scuola Fahmi Al-Jarjawi a Gaza City trasformata in un rifugio per sfollati palestinesi. Sono invece 19 le persone che hanno perso la vita a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove un raid israeliano ha colpito l’abitazione di una famiglia palestinese. Le Idf hanno spiegato di aver colpito la scuola perché era ”un centro di comando di Hamas e della Jihad Islamica palestinese” e al suo interno si trovavano ”terroristi chiave”. Alcuni video pubblicati online mostrano la scuola in fiamme e il tentativo disperato di soccorrere le persone intrappolate all’interno