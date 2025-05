Gaza, almeno 38 morti in raid Idf in 24 ore. Unrwa: “Attacchi indiscriminati sui bambini”. Madrid: “Dignità della Ue in gioco”

Continuano gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità riferisce che nelle ultime 24 ore – dopo la strage di ieri a Khan Younis in cui sono stati uccisi 9 bambini – si contano almeno 38 morti e 204 feriti. Da quando il 18 marzo Israele ha rotto i due mesi di cessate il fuoco ridando il via ai combattimenti le vittime sono state 3.785. Dall’inizio della guerra sono 53.939 i morti e 122.797 i feriti. Per il secondo giorno consecutivo non sono disponibili dati dagli ospedali del nord, ormai inaccessibili. Intanto, secondo il governo della Striscia controllato da Hamas, l’Idf è arrivato a controllare il 77% della superficie “attraverso incursioni terrestri dirette e lo schieramento di forze di occupazione all’interno di aree residenziali e civili, con un pesante controllo con il fuoco che impedisce ai cittadini palestinesi di accedere alle loro case, alle loro zone, alle loro terre e alle loro proprietà o politiche di sfratto forzato”.

Come è noto, Benjamin Netanyahu ha annunciato un’invasione massiccia e il piano di “spostare la popolazione” in altri Paesi. Anche se negli ultimi giorni gli Usa, secondo il Jerusalem Post, avrebbero chiesto a Israele di rinviare l’operazione militare su vasta scala nell’ambito degli sforzi per i negoziati mirati a un accordo sul rilascio degli ostaggi. I funzionari israeliani sentiti dal giornale hanno chiarito che, una volta iniziata l’operazione terrestre su vasta scala, Israele non si ritirerà dalle aree in cui è entrata, nemmeno nell’ambito di un potenziale accordo. E la possibilità di un cessate il fuoco come parte di qualsiasi accordo diventerebbe più complicata, prosegue il media israeliano.

La situazione umanitaria resta drammatica nonostante l’ingresso nella Striscia di alcuni camion di aiuti – troppo pochi secondo tutti gli osservatori – tra quelli bloccati da mesi alla frontiera. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha lanciato un appello urgente per la protezione dei bambini a Gaza, chiedendo su X la fine degli “attacchi indiscriminati” che negli ultimi due mesi hanno fatto almeno 950 vittime tra i bambini e ricordando che gli altri “stanno affrontando sofferenze inimmaginabili: sono affamati, sfollati ed esposti alla violenza”.

Dal Vecchio continente intanto torna a farsi sentire con forza la Spagna, che nei giorni scorsi aveva chiesto a Bruxelles di “agire con tutti gli strumenti alla sua portata per fare pressione diplomatica su Israele” la cui operazione sembra puntare a “convertire Gaza in un enorme cimitero“. Il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, su X ha scritto: “Noi europei abbiamo la responsabilità di difendere la giustizia e la pace. La dignità dell’Europa è in gioco”. Poi ha parlato alla tv La Sexta in concomitanza della riunione nella capitale iberica del gruppo Madrid+ di rappresentanti diplomatici europei e arabi. Gli aiuti umanitari che stanno entrando a Gaza” sono totalmente insufficienti”, ha detto, e Israele deve consentire “l’entrata in massa” dei camion delle Nazioni Unite, senza “condizioni” né “impedimenti“. Questa situazione “deve finire, quello che sta accadendo a Gaza è insostenibile e disumano”, ha aggiunto il capo della diplomazia spagnola, secondo qui fino a quando non ci sarà una soluzione del conflitto bisognerebbe sospendere l’Accordo di Associazione fra Israele e l’Unione Europea per violazione dell’articolo 2, relativo al rispetto dei diritti umani. Alla domanda se possa definirsi ‘genocidio‘ l’offensiva militare israeliana su Gaza, Albares ha ricordato che la Spagna si è unita al Sudafrica e altri Paesi per chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia “di pronunciarsi esattamente” su quanto sta accadendo a Gaza.