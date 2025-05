Una ricca domenica di sport: dal Giro d’Italia alla A fino al Roland Garros e i motori. Il programma di oggi

Ciclismo, tennis, motori e calcio: tutti gli appuntamenti di un'intensa giornata di sport. Orari e dove vedere gli eventi in tv e in streaming

Si prospetta una lunga e densa giornata di sport. Oggi, domenica 25 maggio 2025, gli appassionati non avranno certo tempo di annoiarsi: dal Giro d’Italia al Roland Garros, passando per le gare di Formula 1 e di MotoGp fino all’atto conclusivo della Serie A 2024/25. Tanti, tantissimi eventi da seguire e ce n’è per tutti i gusti.

Si parte alle ore 11.30 con la 15esima tappa del Giro d’Italia: 219 chilometri da Fiume Veneto ad Asiago, un percorso con quattro stelle di difficoltà. Un tappone prealpino, che porterà la carovana sul Monte Grappa, raggiungendo un dislivello totale di 3.900 metri. Il leader della classifica generale è sempre il messicano Isaac Del Toro, con 1’20” di vantaggio sul primo inseguitore Simon Yates.

Si prosegue nel primo pomeriggio con il primo turno singolare maschile e femminile dell’atteso Open di Francia di tennis, il Roland Garros. Oggi sulla terra rossa scenderanno in campo diversi azzurri come Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e la fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia Jasmine Paolini. Dalle ore 14 scatterà l’ora dei motori: la MotoGp a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna e la Formula 1 a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco.

Nel tardo pomeriggio sarà tempo di playoff. In Serie B si giocheranno le semifinali di ritorno Cremonese- Juve Stabia e Spezia-Catanzaro. In serata in campo anche la Serie C, sempre per disputare le semifinali di ritorno dei playoff: in programma, Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana. Infine, la scena la prenderà il massimo campionato di calcio italiano, con l’ultima giornata di Serie A che darà i verdetti definitivi, scudetto a parte, sulla stagione calcistica: dalla corsa alle posizioni per le coppe europee fino alla lotta salvezza. Tutto è ancora possibile.

Lo sport di oggi, domenica 25 maggio: il programma completo