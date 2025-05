F1, qualifiche Gp Monaco: Norris si prende la pole. Secondo posto per Leclerc, quarto Hamilton

Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gp di Montecarlo, con il tempo di 1’09″954 (nuovo record della pista), davanti alla Ferrari di un super Charles Leclerc, staccato 109 millesimi. Terza piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri, a 175 millesimi. Completa la seconda fila l’altra rossa di Lewis Hamilton, a oltre quattro decimi (+0″428). Per il pilota britannico si tratta della seconda pole stagione, la prima nel Principato.

Un dato storico da segnalare: per la prima volta entrambe le Mercedes non sono riuscite a qualificarsi nella top 10 sul tracciato del Principato. La prima sessione di qualifica (Q1) è stata interrotta con bandiera rossa a causa di un incidente che ha coinvolto Kimi Antonelli, finito contro le barriere all’uscita del tunnel dopo aver perso il controllo della sua monoposto. In Q2, un’altra bandiera rossa è stata esposta per un guasto elettrico che ha costretto George Russell al ritiro. Fino ad ora, Mercedes aveva mancato l’accesso ai primi dieci solo nel 2017, quando Hamilton si qualificò 13° dopo un incidente di Vandoorne che gli impedì di migliorarsi in Q2.