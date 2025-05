Giro d’Italia, ad Asgreen la 14esima tappa. Del Toro tiene la maglia rosa, una maxi caduta cambia la classifica generale

Capolavoro di Kasper Asgreen in una gara condizionata da una caduta che ridisegnerà la classifica generale. Giornata nera per Tiberi e Ciccone

Impresa di Kasper Asgreen sulle strade del Giro d’Italia. Il corridore della EF Education-EasyPost, in fuga dal mattino insieme a Mirco Maestri e Martin Marcellusi e Clement Davy, ha trionfato in solitaria col tempo di 4:04.40 nella 14/a tappa, da Treviso a Nova Gorica/Gorizia, al termine di una frazione caratterizzata da una caduta a 22,5 km dall’arrivo che ha coinvolto anche i big della classifica generale e che ha acceso la parte finale della corsa, condizionata dalla pioggia.

Seconda piazza per Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), terzo Olav Kooij (Visma-Lease a bike) in uno sprint a ranghi ristretti. Isaac Del Toro ha mantenuto la maglia rosa. Quasi 50” di ritardo per Ayuso, staccatissimo da Del Toro nella generale. Qui Yates è invece ora a 1’20” dalla maglia rosa, mentre Carapaz a 1’27”. Il messicano ha guadagnato secondi preziosissimi anche su Primoz Roglic, coinvolto anche lui nella caduta. Giornata da dimenticare per gli italiani: sia Antonio Tiberi che Giulio Ciccone sono rimasti coinvolti nella caduta e hanno perso terreno rispetto agli altri leader della generale.