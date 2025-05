Arrestata e rilasciata. “Niente di vero”, dice lei. Eppure le accuse sono lì: complicità nel sequestro del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, rapito e torturato per due settimane in un appartamento di SoHo a New York. Si chiama Beatrice Folchi, ha 24 anni ed è originaria di Latina. Lì è nata e ha vissuto fino a quando, dopo il diploma al liceo scientifico Majorana, si è trasferita negli Usa per studiare nel Connecticut.

Lavora nel marketing per il settore del lusso, ha tentato un’avventura nel cinema con piccole parti in serie e film di second’ordine. Avrebbe aiutato, secondo quanto emerso finora, il trader di criptovalute John Woeltz ad adescare e sequestrare Carturan, originario del Torinese, che avrebbe poi subito torture. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha rifiutato di procedere con l’accusa in attesa di ulteriori indagini, ha affermato un portavoce. Ma le accuse restano.

“Non sono stata arrestata. Tutto verrà raccontato, ma con un avvocato. Al momento non posso rilasciare dichiarazioni”, ha risposto lei intercettata dai giornalisti del New York Post fuori da un lussuoso appartamento di Manhattan nascosta dietro un paio di occhiali da sole. Folchi avrebbe lavorato come assistente di Woeltz, che – secondo quanto si sa al momento – avrebbe torturato Carturan nella speranza di ottenere i codici di accesso dei suoi conti di criptovalute.