Sara Errani dice addio ai tornei di singolo: “Non riesco a smettere di piangere per il dispiacere”

“Non so da dove iniziare, non riesco a smettere di piangere per il dispiacere: oggi è stata la mia ultima partita di singolo a tennis”. Con queste parole Sara Errani, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni in singolare dopo la sconfitta contro la tedesca Anna-Lena Friedsam in tre set nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros.

La fresca vincitrice del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia con Jasmine Paolini ha affidato ai social il suo lungo messaggio d’addio al singolare: “Non mi piace essere al centro dell’attenzione e non ho voluto dare importanza a questo momento forse perché inconsciamente volevo giocarla come tutte le altre, pensando solo a lottare e a provare a vincerla, senza distrazioni, senza pensieri o emozioni strane legate al fatto che fosse l’ultima. Ma ora mi è venuto tutto addosso. – ha ammesso Errani – Forse mi sto pentendo di averla gestita così, senza aver fatto venire tutte le persone importanti della mia vita: la mia famiglia, i miei amici, tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lunghissimo e pazzesco viaggio che è stato il tennis. Senza aver dato a questo momento l’importanza che forse meritava. Ma forse questo rispecchia ciò che sono, mi sarei sentita in imbarazzo a far venire tutti lì per me, ad essere al centro dell’attenzione”, ha scritto Errani nel lungo post.

“Pablo (Lozano, il suo allenatore ndr) Sei stato la persona più importante di questo viaggio. Ventuno anni in cui mi hai accompagnato, mi hai insegnato come vivere, sei stato l’esempio più bello che potessi mai avere. Hai sempre creduto in me, centomila volte più di quanto io abbia mai creduto in me stessa. Sei sempre riuscito a farmi sorridere, anche nelle situazioni più drammatiche. Abbiamo avuto la fortuna di vivere emozioni e risultati pazzeschi. Mi dispiace di averti tolto tempo con Pau e Alex, tempo che non potrai più riavere, ma non posso che ringraziarti per tutto questo. – ha sostenuto Errani – L’affetto che mi avete dato è la cosa che più custodisco dentro di me, e mi dispiace se a volte, presa dalla competizione, non sono stata la persona che avrei voluto essere. Vi amo con tutta me stessa. Le cene e le partite alla Play, noi quattro, sono la cosa più bella del mondo. Vorrei ringraziare la mia famiglia: mio babbo, mia mamma, mio fratello. Siete stati la mia forza silenziosa, la mia base. Se sono arrivata fin qui è anche e soprattutto grazie a voi”, ha quindi concluso l’azzurra che da adesso si concentrerà solo sul doppio.