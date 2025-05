Viene schiacciato da una trave mentre era al lavoro in una ditta di Trento, muore operaio di 25 anni

Un operaio di 25 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, di origini moldave e residente a Padova, è rimasto schiacciato mentre manovrava una pesante trave d’acciaio con un carro ponte. L’incidente è avvenuto alle 9.50 alla ditta Cmv, Costruzioni meccaniche Valentini, specializzata nella produzione di macchine ed impianti per la siderurgia.

Sul posto è arrivato l‘elicottero d’emergenza, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. Immediato anche l’intervento degli ispettori dell’ufficio provinciale per la sicurezza sul lavoro (Uopsal), i carabinieri di Riva del Garda, come anche la pm di turno, Ottavia Ciccarelli. Secondo quanto si apprende, il giovane era regolarmente assunto, anche se per il momento non è noto se presso la Cmv oppure un’azienda esterna.