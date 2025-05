Il padre di Anna Chiti, morta a Venezia il primo giorno di lavoro: “Era lì perché parlava inglese, non doveva fare manovre”

Il papà della 17enne alla Nuova Venezia: "Per una barca di quelle dimensioni, che porta in giro i turisti, ci voleva più personale. Non era ancora pronta per tenere una barca o fare altro". All’esame degli investigatori il contratto di lavoro e la mansione della ragazza