Pilota di parapendio precipita sui monti Sibillini: salvato all’alba dopo 8 ore di operazioni di soccorso – Video

È in salvo e in condizioni definite non gravi il pilota di parapendio di origine polacca precipitato ieri sera, attorno alle 20, sui monti Sibillini, tra Cima dell’Osservatorio e Quarto San Lorenzo, a cavallo tra Ascoli, Macerata e l’Umbria, dopo il volo di 15 metri in condizioni meteo proibitive. Non è stato necessario il ricovero. Le complesse operazioni di recupero hanno impegnato gli operatori del soccorso alpino tutta la notte, per otto ore hanno sfidato un muro di pioggia e ghiaccio, e si sono concluse questa mattina all’alba. L’allarme è scattato attorno alle 20 di ieri sera. L’infortunato ha personalmente allertato i soccorsi. I tecnici del Cnsas, 18 unità del soccorso alpino e speleologico, una volta individuato lo sportivo e valutate le condizioni di salute, hanno iniziato la lunga e complessa discesa verso Forca Viola conclusasi attorno alle 7 di oggi.