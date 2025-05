La macabra scoperta in un piccolo parco di via Federico II, nel quartiere Crocetta

A Parma, nel quartiere Crocetta, sono stati ritrovati giovedì mattina alcuni resti che potrebbero essere riconducibili a un feto ai primissimi stadi di crescita. A dare l’allarme una donna che stava portando in giro il cane in un’area verde adiacente a via Federico II. A terra, in mezzo allo strada, ha visto qualcosa di sospetto. E ha subito chiamato il 113. Sono arrivati gli agenti della questura e anche il 118, seguiti da Scientifica, medico legale e la pm Francesca Arienti. Secondo quanto si è appreso nel pomeriggio da fonti investigative, quasi sicuramente si tratta di resti animali e non umani.

Al momento non c’è alcuna ufficialità, i rilievi effettuati dalla polizia scientifica saranno più precisi e utili a stabilire l’origine del foto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma. I resti sono stati repertati e verranno analizzati da un medico legale. Il feto non è ancora formato, è ai primi stadi di crescita e risulterebbe molto piccolo, delle dimensioni di una moneta.

Foto d’archivio