Musk, Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica: “Tutto falso e smentita censurata”

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato per sostituire il fondatore Elon Musk. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle azioni e degli utili della società. Alcuni investitori riterrebbero Musk eccessivamente impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), incarico che sembra peraltro volgere al termine. Il WSJ ha riferito che il consiglio avrebbe contattato diverse società di ricerca per avviare un processo formale finalizzato all’individuazione del prossimo Ceo di Tesla. Al momento della prima diffusione della notizia non era ancora noto se Musk fosse stato informato della decisione. Il quotidiano americano ha associato la presunta ricerca anche al forte calo delle vendite e all’”irritazione” degli investitori nei confronti di Musk, distratto dal suo ruolo di consigliere della Casa Bianca.

Pronta è arrivata anche la smentita, categorica. Robyn Denholm, presidente di Tesla, ha dichiarato su X che quanto riportato è “assolutamente falso”, precisando che la smentita era già stata comunicata al quotidiano prima della pubblicazione dell’articolo. Denholm ha aggiunto che l’amministratore delegato di Tesla è Elon Musk e che il consiglio di amministrazione “ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l’entusiasmante piano di crescita che ci attende”. Dal canto suo, Musk ha denunciato una “estrema violazione dell’etica” da parte del WSJ, accusando il quotidiano di aver pubblicato un “articolo deliberatamente falso, che non include una smentita inequivocabile da parte del consiglio di amministrazione di Tesla!”.

Intanto il passo indietro di Musk dall’Amministrazione Trump sembra sempre più concreto. Durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, Musk ha affermato che è stato un onore lavorare con il Gabinetto. Trump ha contraccambiato elogiandolo: “Sei stato trattato ingiustamente, ma la stragrande maggioranza delle persone in questo Paese ti rispetta e ti apprezza davvero, e tutta questa stanza può dirlo con forza. Sei stato davvero di grandissimo aiuto”. Trump ha scherzato sulla possibilità che Musk volesse tornare alle sue auto. Musk ha indossato due cappelli con il marchio Trump durante la riunione: uno con la scritta “Gulf of America” e l’altro “Doge”, il dipartimento per l’Efficienza del governo che ha diretto e dove avrebbe tagliato 160 miliardi di dollari di spesa federale, cifra inferiore al suo obiettivo iniziale di 2mila miliardi di dollari.