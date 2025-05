Violenza sessuale su minori: arrestato l’allenatore di una squadra di pallavolo di Modena

Il mondo della pallavolo giovanile è di nuovo sotto choc. Un allenatore di una squadra di pallavolo giovanile di Modena è stato denunciato da almeno due minorenni per violenze sessuali che sarebbero avvenute dopo gli allenamenti. A riportarlo è l’edizione locale de Il Resto del Carlino. Gli elementi raccolti nelle successive indagini hanno portato alla disposizione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per l’uomo che vive in un comune della provincia di Modena.

Le denunce sono state presentate lo scorso marzo. Stando alle informazioni emerse, le due ragazze di età compresa tra i 13 e i 14 anni avrebbero accusato il tecnico di violenza sessuale. I presunti episodi sarebbero avvenuti all’interno degli spogliatoi, ma le vittime potrebbero essere più di due. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze delle ragazze e svolgendo le necessarie verifiche. A segnalare i fatti sono stati i genitori di almeno due delle giovani atlete, dopo che le figlie hanno raccontato ciò che sarebbe accaduto negli spogliatoi. L’inchiesta è ora seguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. L’allenatore rischia così di affrontare un processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata, considerata l’età delle presunte vittime.

Si tratta del quarto caso da inizio anno. Nel mese di febbraio, a Varese, un 53enne è stato accusato di aver palpeggiato le allieve, tra i 13 e i 16 anni, anche nelle parti intime. A fine marzo, un coach di 30 anni è stato accusato di violenza sessuale su giocatrici 13enni a Bologna. E poi ancora all’inizio di maggio, un allenatore a Barletta è stato arrestato perché abusava delle atlete con la scusa della riabilitazione.