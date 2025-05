Esecuzione in strada a Madrid: ucciso l’ex consigliere ucraino Andriy Portnov

L'avvocato, ex uomo di Yanukovich e indagato per legami con Mosca, ucciso davanti alla scuola dei figli. Dall’inizio dell’invasione, diversi omicidi di alto profilo in Spagna

Un agguato mentre accompagnava i figli a scuola. Cinque colpi di pistola al corpo e, quando era già a terra, finito con un proiettile alla testa. È stata un’esecuzione quella portata a termine contro l’avvocato e politico Andriy Portnov, ex consigliere dell’ex presidente ucraino deposto Viktor Yanukovich, di fronte all’American School di Madrid, nel quartiere residenziale di Pozuelo de Alarcon, al numero 3 di Calle de América.

Portnov era stato indagato in passato dai servizi segreti ucraini per presunti legami con la Russia ai tempi dell’invasione della Crimea. Il sospetto è che l’agguato sia stato compiuto da più persone, ora ricercate dalla polizia. L’uomo sarebbe arrivato su una Mercedes ed è poi stato accerchiato e ucciso mentre attraversava un parchetto per risalire a bordo dell’auto dopo aver lasciato i figli nell’istituto scolastico.

Dall’inizio dell’invasione, ci sono stati diversi omicidi di russi e ucraini di alto profilo in Spagna. Nell’aprile del 2022 erano stati ritrovati morti Sergei Protosenyan, ex dirigente del colosso del gas Gnl Novatek, apparentemente suicida, e la moglie e figlia con ferite di coltello, nella loro villa di Lloret de Mar. Nel febbraio del 2024, era stato ucciso ad Alicante un pilota russo che aveva defezionato per l’Ucraina con il suo elicottero.