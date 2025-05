Sono settimane che Israele giustificava i raid spiegando di volere uccidere il capo di Hamas, Muhammad Sinwar. E ora è arrivata la conferma: il suo corpo è stato trovato in un tunnel a Khan Younis, nei pressi dell’ospedale Europeo, bombardato ripetutamente dall’Idf cinque giorni fa. Lo riferisce l’emittente saudita Al-Hadath citando fonti. Nel tunnel, spiega la tv, sarebbero stati trovati anche i cadaveri di dieci stretti collaboratori di Sinwar, tra cui quello del comandante della Brigata Rafah Muhammad Shabana. Martedì scorso, l’Idf e lo Shin Bet hanno condotto un attacco mirato contro un’infrastruttura sotterranea presso l’ospedale Europeo, dopo aver ottenuto un’informazione d’intelligence che indicava Muhammed Sinwar, succeduto al fratello Yahya dopo la sua uccisione in ottobre, con alti funzionari di Hamas riuniti nel tunnel. Per giorni l’Idf ha continuato a bombardare il sito impedendo ai soccorritori di avvicinarsi. Israele non ha ancora confermato la morte di Sinwar né di Shabana.